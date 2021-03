Rui Costa desiste da Volta à Catalunha após ser atropelado por mota

Rui Costa foi esta segunda-feira atropelado por uma moto na etapa inaugural da Volta à Catalunha e teve de abandonar a corrida.





Além do ciclista da UAE Emirates, incidente que também vitimou o belga Pieter Serry, companheiro de João Almeida na Deceuninck-Quick Step, que também desistiu."Eu e um colega da QuickStep, Pieter Serry, fomos atropelados pela moto de corrida. Ainda tentei seguir mas as dores na perna esquerda eram fortes. Fui forçado a abandonar. Felizmente nada de grave comigo. Agora pensar em recuperar. Obrigada pelo vosso apoio e preocupação", escreveu Rui Costa, nas redes sociais, a dar conta do incidente, com uma imagem que demonstra bem o estado físico em que ficou o corredor luso.