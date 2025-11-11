Ronaldo revela que Mundial'2026 será o último da carreira: "Terei 41 anos, é o momento certo"

Capitão da Seleção Nacional, que representou Portugal em cinco Campeonatos do Mundo, reconheceu que, "quando se chega a uma certa idade, começa-se a contar os meses rapidamente".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O internacional português do Al Nassr Cristiano Ronaldo revelou esta terça-feira que o Campeonato do Mundo de 2026, a realizar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, vai ser o último da carreira, quando vai ter 41 anos.



Cristiano Ronaldo prepara-se para colocar um ponto final na carreira Paulo Calado

Em entrevista a um fórum de turismo da Arábia Saudita, onde representa desde janeiro de 2023 o Al Nassr, comandado por Jorge Jesus, o capitão da seleção portuguesa e companheiro de equipa de João Félix falou sobre o final da carreira, mas deixou claro que não será para breve.

Questionado sobre se o Mundial'2026 vai ser o último da sua carreira, Ronaldo foi perentório: "Sim, definitivamente. Terei 41 anos e penso que será o momento certo. Como estava a dizer, estou a aproveitar este momento".

O capitão da seleção portuguesa, autor de 143 golos em 225 internacionalizações, vai tentar ajudar a equipa das 'quinas' a garantir a nona presença, sétima seguida, em fases finais de um Campeonato do Mundo.

Contudo, em jeito de brincadeira, Ronaldo disse que a altura de 'pendurar as botas' "acontecerá daqui a 10 anos".

"Isto [daqui a 10 anos] significa 'em breve' para mim. As pessoas pensam que quando falo em reformar-me em breve, quero dizer daqui a seis meses ou um ano. Estou a brincar", manifestou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Ronaldo, que representou Portugal em cinco Mundiais, na Alemanha (2006), na África do Sul (2010), no Brasil (2014), na Rússia (2018) e no Qatar (2022), reconheceu que, "quando se chega a uma certa idade, começa-se a contar os meses rapidamente".

"No futebol, tento aproveitar os golos. Como sabem, tenho 40 anos e tento aproveitar o momento e seguir em frente. O meu corpo está em boa forma, penso eu. Quanto ao meu desempenho na seleção, marco golos e ajudo a equipa. Quero ganhar títulos. Esta é a minha vida", declarou.

Cristiano Ronaldo integra a convocatória da seleção portuguesa que vai jogar na República da Irlanda, na quinta-feira, na quinta e penúltima jornada do Grupo F.

Em casa de vitória em Dublin, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto, no domingo.

Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.