F1: quem vai ganhar, os desafiantes ou o tetracampeão?

Carlos Torres
Carlos Torres 11 de novembro de 2025 às 23:00

Tudo se vai decidir em três fins de semana seguidos, num total de 1025 km. Lando Norris está na frente, mas Piastri e Verstappen ainda têm hipóteses.

Ao vencer o Grande Prémio (GP) dos Países Baixos, a 31 de agosto – o sétimo triunfo em 15 provas –, Oscar Piastri seguia bem lançado na liderança do mundial de Fórmula 1, com mais 34 pontos do que Lando Norris, seu colega de equipa na McLaren. Só que o australiano "desapareceu" e Norris, que ganhou o GP do Brasil no último domingo, começa a surgir como favorito ao título Mundial. Max Verstappen (Red Bull) melhorou bastante nas últimas seis provas (no Brasil ficou em 3º, mesmo largando das boxes devido a uma penalização) e também continua com possibilidades de chegar ao 1º lugar.

