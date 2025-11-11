Sábado – Pense por si

Desporto

Lamine Yamal ausente da convocatória da seleção espanhola

Record 10:36
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

O jogador do Barcelona está a contas com uma pubalgia e decidiu submeter-se a tratamento, causando algum desconforto junto da federação.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, esta terça-feira, que decidiu retirar Lamine Yamal da convocatória para os jogos frente a Geórgia e Turquia, de qualificação para o Mundial'2026.

Lamine Yamal não vai estar nos próximos compromissos da seleção espanhola
Lamine Yamal não vai estar nos próximos compromissos da seleção espanhola

Numa nota divulgada, aquele organismo deixa mesmo muitas críticas ao jovem jogador do Barcelona, mostrando-se "surpreso e descontente" por ter tomado conhecimento que este tenha "sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência" para tratar uma pubalgia sem aviso prévio.

"Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar a sua surpresa e descontentamento após terem tomado conhecimento, pelas 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início da concentração oficial da seleção nacional, que o jogador Lamine Yamal tinha sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento das suas dores na região púbica nessa mesma manhã", refere o comunicado..

Tópicos Futebol Desporto Lamine Yamal Real Federação Espanhola de Futebol Turquia Barcelona Geórgia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Lamine Yamal ausente da convocatória da seleção espanhola