Lamine Yamal ausente da convocatória da seleção espanhola

O jogador do Barcelona está a contas com uma pubalgia e decidiu submeter-se a tratamento, causando algum desconforto junto da federação.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, esta terça-feira, que decidiu retirar Lamine Yamal da convocatória para os jogos frente a Geórgia e Turquia, de qualificação para o Mundial'2026.



Numa nota divulgada, aquele organismo deixa mesmo muitas críticas ao jovem jogador do Barcelona, mostrando-se "surpreso e descontente" por ter tomado conhecimento que este tenha "sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência" para tratar uma pubalgia sem aviso prévio.

"Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar a sua surpresa e descontentamento após terem tomado conhecimento, pelas 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início da concentração oficial da seleção nacional, que o jogador Lamine Yamal tinha sido submetido a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento das suas dores na região púbica nessa mesma manhã", refere o comunicado..