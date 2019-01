Cristiano Ronaldo abandonou o tribunal de Madrid pouco mais de meia hora após ter entrado. O jogador ter-se-á declarado como culpado no processo em que é acusado de fuga ao Fisco espanhol. O português chegou ao lado da sua companheira, a espanhola Georgina Rodriguez, e não fez qualquer declaração na chegada ao julgamento. À saída, assinou algumas camisolas de fãs junto ao tribunal, mas não prestou declarações aos jornalistas e entrou rapidamente no carro.





Uma fonte do tribunal confirmou que Cristiano Ronaldo assinou o acordo em que se dá como culpado de fraude fiscal. O jogador será condenado a dois anos de prisão, que não têm que ser cumpridos, e pagar 18,8 milhões de euros. Reconhece assim ter cometido quatro delitos fiscais entre 2011 e 2014. Cerca das 10h25, abandonou o tribunal dizendo: "Já está, já está."

O avançado de 33 anos da Juventus já havia chegado a acordo com a justiça de Espanha para resolver o caso, tendo aceitado declarar-se culpado e pagar uma multa de cerca de 18,8 milhões de euros além de uma pena suspensa de dois anos de prisão.

De acordo com a lei espanhola, um cidadão que cometa o seu primeiro crime não pode cumprir menos que dois anos de pena mas tal significará que Ronaldo tenha de passar qualquer tempo na prisão.

Juiz nega pedido de entrada pela garagem do tribunal

A entrada de Ronaldo pelo tribunal de Madrid foi feita pela entrada principal, depois do juiz presidente da Audiência Provincial de Madrid ter negado o pedido do português para entrar no tribunal diretamente pela "garagem do edifício". O requerimento, entregue na segunda-feira, tinha como objetivo evitar a multidão reunida junto à porta principal do tribunal de Madrid.

De acordo com o El Mundo, apesar de ter sido reconhecida "a grande notoriedade" do português, o juiz Juan Pablo González-Herrero considerou que a segurança de Ronaldo "não estaria comprometida" ao entrar a pé pela porta principal do edifício.