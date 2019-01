Para além de Cristiano Ronaldo, também o antigo médio do Real Madrid Xabi Alonso se deslocou esta terça-feira ao tribunal de Madrid numa acusação separada de fraude fiscal ao Fisco espanhol.



Ao contrário do avançado da Juventus, o antigo internacional espanhol, retirado dos relvados desde 2017, não tinha chegado a acordo com a justiça de Espanha e poderá enfrentar uma sentença de cinco anos de prisão e uma multa de quatro milhões de euros.



Entre 2010, 2011 e 2012, Xabi terá utilizado uma empresa de mediação com sede na ilha da Madeira para defraudar dois milhões de euros.



À entrada para o tribunal, o também antigo jogador de Liverpool, Bayern de Munique e Real Sociedad respondeu que "tudo está bem" aos jornalistas. A sessão foi entretanto suspensa.



Esta terça-feira, Cristiano Ronaldo declarou-se culpado também por fraude fiscal ao Fisco de Espanha e comprometeu-se a pagar uma multa de cerca de 18,8 milhões de euros para além de uma pena suspensa de dois anos de prisão.