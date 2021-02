Ronaldo chega aos 36. O que faziam Pelé e Maradona com essa idade?

Enquanto CR7 disputa a Champions e a Liga italiana, Pelé tinha-se mudado para os EUA para pagar as dívidas e Maradona destacava-se mais pelas polémicas do que pelas vitórias no Boca Juniors. E Eusébio? Estava na II Divisão portuguesa.

Cristiano Ronaldo completa hoje, dia 5 de fevereiro, 36 anos. Com essa idade seria normal que o futebolista português pensasse em pendurar as botas (até já poderia ter acabado a carreira), ou então que se passeasse num campeonato menos competitivo, como China, EUA ou Dubai, onde se joga mais pelo dinheiro e pela fama.

Mas Ronaldo já tem dinheiro e fama, o que ainda lhe continua a faltar é bater todos os recordes e ser considerado unanimemente o melhor da história do futebol, com mais golos em jogos oficiais do que, por exemplo, Pelé (Ronaldo segue com 762, Pelé parou nos 767) ou do que o húngaro Bican, que é apontado como o maior goleador de todos os tempos, com 805 golos em jogos oficiais (um número que não é consensual, há quem lhe aponte 759, outros 820).

Ronaldo também persegue outra marca: ser o melhor marcador da história das seleções (um recorde que pertence ao iraniano Ali Daei, com 109, contra os 102 de Ronaldo). Vamos ver como tem sido a vida, a nível desportivo, de Ronaldo nos últimos meses, e também espreitar o que fizeram grandes figuras do futebol mundial com 35 e 36 anos, casos de Pelé, Eusébio, Maradona, Cruijff ou Di Stéfano.