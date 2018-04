O sorteio das meias-finais da Liga dos Campeões aconteceu na manhã desta sexta-feira mas parece que uma equipa já sabia o desfecho do mesmo antes de acontecer. A Roma, que eliminou de forma surpreendente o Barcelona na ronda anterior, começou a publicitar no seu site os bilhetes para as ‘meias’, um dia antes do sorteio.

O erro na página do clube foi corrigido rapidamente - mas a imprensa inglesa reparou no sucedido. No sorteio, as bolas contendo o nome de Roma e Liverpool juntaram-se mesmo, coincidindo com a previsão da Roma, para um encontro no Olímpico de Roma na segunda mão da eliminatória, marcada para o dia 2 de Maio.

No sorteio, ficou definido também que na outra semifinal os vencedores consecutivos da prova, o Real Madrid, defrontarão os campeões germânicos, o Bayern de Munique. Tal como o site da Roma previu, o clube romano enfrentará o Liverpool em Anfield Road no dia 24 de Maio, com o Bayern a receber o Real no dia seguinte. A segunda mão desta eliminatória será a 1 de Maio, no Santiago Bernabéu, enquanto o já antecipado jogo no Olímpico de Roma será mesmo a 2 de Maio.

Os vencedores vão discutir a Liga dos Campeões, no dia 26 de Maio, em Kiev, na Ucrânia.

