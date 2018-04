Arturo Vidal reagiu ao sorteio da Champions com expressão curiosa

Uma final antecipada. Bayern Munique e Real Madrid vão defrontar-se nas meias-finais da Liga dos Campeões, ditou o sorteio desta sexta-feira . E Arturo Vidal, avançado chileno do campeão germânico, já reagiu nas redes sociais. E pela expressão usada, Vidal ficou bastante satisfeito com a 'sorte' que lhes calhou.Em poucos minutos, o post do avançado chileno recebeu centenas de comentários tanto dos adeptos do Bayern como da formação espanhola que quiseram deixar a sua opinião.