Bruno Carvalho parece ter estendido um ramo de oliveira para conseguir a paz com o plantel. O presidente leonino enviou uma mensagem para os jogadores a felicitar os mesmos pelas vitórias, informa o jornal Record.Depois de semanas de altas tensões em que presidente e jogadores trocaram mensagens nas redes sociais, o presidente do Sporting enviou uma SMS a todos os jogadores da equipa, sem excepções, felicitando-os pelas vitórias e exibições registadas diante do Paços de Ferreira e do Atlético de Madrid.Esta felicitação aconteceu apesar dos leões não terem conseguido avançar na prova, depois da derrota que levou o dirigente a ir às redes sociais criticando individualmente alguns dos jogadores.O presidente do Sporting aproveitou também para referir que se tivesse sido sempre assim o Sporting estaria agora em posição diferente no campeonato e nas meias-finais da Liga Europa.