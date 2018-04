PSP detém agressores do jogador André Leão

A Divisão de Investigação Criminal da PSP deteve dois homens, responsáveis pela agressão brutal ao jogador André Leão, de 23 anos. A vítima chegou a estar em coma no hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa. Um dos detidos é Rui Rodrigues, ex-concorrente do programa Love on Top da TVI.

Os dois agressores serão presentes a um juiz de instrução criminal e podem responder pelos crimes de ofensas à integridade física ou tentativa de homicídio.

André Leão foi brutalmente agredido em fevereiro à saída da discoteca Dock’s, em Alcântara. Estava com dois amigos que não conseguiram travar a fúria dos agressores.