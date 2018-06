José Eduardo também foi alvo de críticas à entrada na Altice Arena.

José Maria Ricciardi, banqueiro, foi hoje votar na Assembleia-Geral (AG) do Sporting e foi insultado por alguns sócios dentro da Altice Arena, enquanto esperava na fila. José Eduardo, ex-jogador do Sporting, também foi alvo de críticas.



Aos jornalistas, José Eduardo afirmou que "há um ambiente tenso mas muito pacífico".



Segundo sócios presentes na votação, os apoiantes de Bruno de Carvalho estão muito ruidosos.



Ambos são opositores de Bruno de Carvalho, que hoje verá decidido o seu afastamento ou não do Sporting. Será votada a sua destituição, nesta AG convocada pela Mesa da Assembleia Geral.



Antes da AG, Ricciardi assinalou à CMTV que "os sócios são os donos do clube". Indicou ainda que Bruno de Carvalho podia ir à Altice Arena: "Toda a gente tem direito a exprimir as suas convicções e o que entende que é melhor para o clube. Ninguém está acima de ninguém".