O antigo guarda-redes do Sporting Rui Patrício foi assobiando durante a assembleia-geral do Sporting, a decorrer este sábado no Altice Arena. Tudo terá acontecido quando um dos sócios que interveio na sessão referiu o nome do internacional português, ao falar sobre a gestão de Bruno de Carvalho.Segundo o Observador, o nome do atleta foi recebido com uma enorme assobiadela.Rui Patrício foi um dos nove jogadores que rescindiu contrato com os "leões" depois das agressões na Academia de Alcochete. Além do guarda-redes, deixaram o clube de forma unilateral Podende, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bas Dost, Gelson Martins, Rodrigo Battaglia, Rafael Leão e Rúben Ribeiro.