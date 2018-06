Marta Soares confirma data para eleições no Sporting

ionísio Castro e Frederico Varandas.





Jaime Marta Soares anunciou eleições nos órgãos sociais do Sporting para 8 de Setembro, durante a Assembleia Geral do Sporting, apurou aAs eleições são para dois ou três órgãos sociais, caso Bruno de Carvalho e a sua direcção sejam destituídos hoje. Caso a destituição seja aprovada, serão para os três órgãos sociais do Sporting: Conselho Directivo, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar. Caso Bruno continue, serão para os dois últimos órgãos.Em caso de destituição, pelo menos dois candidatos já indicaram que se vão candidatar à liderança do Sporting: DO antigo director clínico do Sporting foi hoje à Assembleia-Geral. "Estou aqui porque não houve eleições, porque Bruno de Carvalho não quis. Vou votar sim, porque é o sim que leva às eleições. Caso haja destituição, quero eleições, sem pressionar os órgãos sociais", afirmou o médico, à entrada para a AG.A reunião magna deste sábado foi convocada com o objectivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I Liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete.Frederico Varandas, que se demitiu do cargo de director clínico no final da época, recordou as razões que o levam a votar favoravelmente pela destituição do actual líder dos 'verde e brancos'."Sou democrata. Acredito nos sócios e o Sporting seguirá o caminho que os sócios quiserem. Os sportinguistas estão fartos desta fractura, deste discurso, desta cultura de ódio. Hoje, os sportinguistas têm o dever de colocar o Sporting no seu lugar", referiu.De resto, Frederico Varandas disse que Bruno de Carvalho "deveria vir à AG, na qualidade de sócio" e reforçou a intenção de se candidatar à liderança dos 'leões': "Sei bem ao que venho. Isto é uma missão e vou levá-la até ao fim."