Operação Cashball investiga acusações de corrupção, por parte do Sporting, no campeonato nacional de andebol e em dois jogos do campeonato de futebol.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira quatro pessoas indiciadas por corrupção no desporto. Estas detenções ocorreram na sequências das buscas efectuadas à SAD do Sporting. Estas buscas estarão directamente relacionadas com a alegada compra de árbitros de andebol por parte do Sporting, de forma a vencer o campeonato nacional da modalidade.



As quatro pessoas foram detidas pela "presumível prática dos crimes de corrupção activa no desporto", informa comunicado enviado às redacções.



A operação de investigação aos alegados casos de corrupção no Sporting recebeu o nome "Operação Cashball" (um trocadilho entre dinheiro e bola que se pode traduzir, em tradução livre, por "dinheirobol").



As detenções foram efectuadas através da Directoria do Norte, no âmbito do inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto.



A operação envolveu quarenta elementos da Polícia Judiciária e incluiu cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e na SAD do clube desportivo.



Os detidos serão presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, informa ainda a força policial.



Segundo avança a CMTV os quatro detidos são André Geraldes, director do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, e Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, acusados de serem parte activa no esquema de corrupção.