Ricciardi escolhe José Eduardo para liderar o futebol do Sporting

O candidato à liderança dos leões revelou ainda que Miguel Frasquilho e Luís Borges Rodrigues vão presidir aos outros dois órgãos sociais do clube.

José Maria Ricciardi, candidato à presidência do Sporting, anunciou esta quarta-feira que José Eduardo será o homem-forte do futebol "leonino" na sua lista.



"É um grande sportinguista, foi um jogador campeão nacional pelo Sporting, foi presidente do Sindicato dos Jogadores, tem uma experiência extraordinária e vai liderar a organização de todo o futebol do Sporting, e especialmente a Academia", referiu Ricciardi.



"Durante muitos anos ajudou o Sporting, mas nunca aceitou nem precisa de ter lugares no Sporting, e desta vez fez-me um grande favor de nos acompanhar nesta ambiciosa candidatura", concluiu o banqueiro.



O candidato à liderança dos leões revelou ainda os nomes para a Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal: "O Dr. Miguel Frasquilho vai ser candidato a presidente da MAG, não necessita de apresentações, um dos maiores economistas do nosso país. É um grande sportinguista e hoje em dia lidera uma das principais empresas do nosso país, a TAP. Depois temos o Dr. Luís Borges Rodrigues, que além de ser um grande advogado, é um grande sportinguista. Um homem de grande coragem, outra coisa importante de relevar, e vai liderar o Conselho Fiscal onde vai ter grandes responsabilidades a gerir um conjunto de dossiês. Tenho a total confiança de que não pode estar em melhores mãos".