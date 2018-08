Bruno de Carvalho vai ser suspenso de sócio durante um ano, por decisão da comissão de fiscalização do clube, e não poderá assim concorrer às próximas eleições do Sporting, avança o Correio da Manhã esta quinta-feira. De acordo com o diário e o jornal Record , o ex-presidente leonino será notificado entre esta quinta-feira e a manhã de sexta-feira. Também Carlos Vieira e restante elenco da anterior direcção do Sporting estão proibidos de se candidatarem – porque levaram 10 meses de suspensão. Só Luís Roque escapa com a medida de admoestação.Este o resultado ao primeiro processo disciplinar de que foram alvo Bruno de Carvalho e restante administração. Segundo Record apurou, a conclusão dos processos está a ser ultimada e as notificações vão ser entregues entre a noite desta quinta-feira e a manhã de sexta-feira. Nas próximas horas, a Comissão de Fiscalização promoverá um esclarecimento sobre a decisão.