No rescaldo da vitória do Manchester United por 2-1 sobre o Real Madrid, José Mourinho comentou a saída de Cristiano Ronaldo do clube madrileno. Num jogo de pré-época para Internacional Champions Cup, o treinador português desvalorizou o resultado.

"É um grande jogador, mas Madrid é maior do que qualquer jogador", afirmou o treinador dos red devils e antigo treinador do Real Madrid, citado no jornal espanhol 20 Minutos.

Em relação ao jogo, Mourinho não deu grande importância ao desfecho final, devido a muitos jogadores importantes ainda estarem de férias: "Nós fizemos um grande jogo, mesmo jogando com muitos jovens contra um Real Madrid forte. O resultado não é importante porque havia muitas baixas. Faltava-lhes jogadores como Varane, Modric, Marcelo. A vitória seria importante se fosse para a Liga dos Campeões".

Sobre a polémica do actual treinador dos blancos Julen Lopetegui, Mourinho defendeu o colega de profissão que foi demitido do cargo de seleccionador espanhol, dois dias antes de começar o Mundial: "Quando treinava o Inter de Milão sabia que ia para o Real Madrid. Mesmo assim, não fui menos profissional por isso, e, no último ano, ganhei a Liga dos Campeões com o Inter".