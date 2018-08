Renan é jogador do Sporting, avança o Record

Renan Ribeiro é jogador do Sporting, sabe. O acordo está fechado e o jogador foi emprestado por uma temporada, com os leões a pagarem 250 mil euros ao Estoril e a ficarem com uma opção de compra de um milhão de euros por 80 por cento do passe.Pretende-se que o brasileiro, vinculado aos canarinhos por mais dois anos, rivalize com o italiano Viviano no lugar entre os postes. Apesar de o Estoril ter descido à 2ª Liga, o guardião foi um dos jogadores em evidência. Fez todos os jogos (completos) da segunda volta, somando 1.530 minutos em campo, sofrendo 26 golos.