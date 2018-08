Benfica perde com Lyon 3-2

O Benfica encerrou a pré-época com uma derrota frente ao Lyon, no Estádio Algarve, num jogo que conta para a Eusébio Cup e também para a Internacional Champions Cup.O resultado final deu 3-2. O Benfica marcou com golos de Pizzi e Marcelo (auto-golo). Do lado dos franceses,Marcelo, Bertrand Traoré e Martin Terrier também marcaram.Desta feita, o Lyon vence Eusébio Cup no Algarve.