O tenista português João Sousa apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do Estoril Open, ao eliminar o compatriota Pedro Sousa num encontro da segunda ronda em que salvou dois 'match points' no segundo 'set'.João Sousa, 68.º do mundo, bateu pela quarta vez em outros tantos encontros o compatriota, actualmente na 143.ª posição do 'ranking', por 4-6, 7-6 (7-1), 7-5, em duas horas e 26 minutos.O melhor português no 'ranking' vai agora defrontar o número um britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série, naquele que será o terceiro encontro entre ambos, registando-se um triunfo para cada.Desde que, em 2015, o único torneio português no circuito ATP mudou de organização, João Sousa nunca tinha chegado aos quartos de final, fase que em Portugal apenas atingiu em 2012, ainda no Jamor.