Uma mensagem sobre José Antonio Reyes gerou polémica nas redes sociais. Santiago Cañizares, antigo guarda-redes que jogou pela seleção espanhola, considerou que o jogador que morreu num acidente de viação não é um "herói".

"Circular em excesso de velocidade é uma atitude reprovável. No acidente houve vítimas além do condutor. Reyes não merece uma homenagem como se fosse um herói", escreveu. "Mas isso não faz com que deixe de lamentar o que aconteceu e reze pelas suas almas. O intolerável é encontrar quem se alegre. E nesse sentido, as redes mostram-nos as condutas mais ruins e as maiores carências que temos enquanto seres humanos. Um dia muito triste."





Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 1 de junho de 2019

Cañizares foi criticado e também elogiado pela sua mensagem no Twitter. Face às críticas, escreveu: "Talvez não me tenha explicado bem. Claro que merece uma homenagem e uma grande memória pela sua carreira e contributo ao futebol."

"Leio opiniões de todo o tipo, respeito-as a todas e até excecionalmente hoje as que vêm acompanhadas por insultos e menosprezo. Só pretende condenar a insensibilidade, e convidar à reflexão sobre os nossos erros, e creio que é perfeitamente compatível com a dor", frisou Cañizares.