O futuro de Renato Sanches na Alemanha parece tremido. Depois de ter sido o Jovem Revelação da Primeira Liga em 2016 pelo Benfica e ter sido uma peça fulcral na seleção que venceu o Euro 2016 - conquistando também o prémio de Melhor Jovem da competição-, o jovem não se impôs no Bayern de Munique em três épocas e está perto da saída do campeão da Liga Alemã. Uma possibilidade para o antigo Golden Boy são os franceses do Lille.Em declarações à britânica Sky, o atual presidente e lenda do Bayern , Karl-Heinz Rummenigge, afirmou que está à procura de uma solução para o internacional português que cumpriu no passado domingo apenas 22 anos. Esta semana, Renato Sanches foi multado em 10 mil euros por ter contestado o seu papel de suplente na equipa."Vamos falar com o Renato Sanches e com o seu agente. Ele chegou ao clube há três anos, como Golden Boy [prémio atribuído anualmente ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos a jogar na Europa] e com a auréola de campeão da Europa pelo seu país e melhor jogador jovem do Euro2016. Desde então perdeu o seu lugar na seleção portuguesa e quer reconquistá-lo, o que implica jogar regularmente, o que dificilmente acontecerá aqui, sobretudo com a chegada do Coutinho [emprestado pelo Barcelona]", afirmou Rummenigge.Na última semana, o Bayern de Munique recebeu duas contratações para o meio-campo, lugar que ocupa Renato Sanches no relvado. Primeiro, o francês Michaël Cuisance, vindo do Borussia Monchegladbach por 12 milhões de euros, e depois o empréstimo de Phillipe Coutinho ao Barcelona, com o pagamento de uma taxa de 8,5 milhões e obrigação de compra no fim deste.Durante os três anos em que cumpriu contrato com o Bayern, Renato Sanches recebeu orientações de três treinadores diferentes: na primeira, sob a batuta do italiano Carlo Ancelotti, teve poucas oportunidades e não se conseguiu ambientar; na época seguinte Ancelotti emprestou-o aos ingleses do Swansea, não chegando a conhecer o substituto do italiano, o alemão Juup Heynckes; na época passada, sob o comando do atual técnico, o croata Niko Kovac, Renato assumiu mais protagonismo mas não conseguiu agarrar lugar no onze titular dos bávaros.De acordo com o L'Equipe, o Bayern de Munique recebeu uma oferta do Lille por Renato. O conjunto francês, que foi 2.º classificado no campeonato da passada época e jogará a Liga dos Campeões esta temporada, conta com três portugueses nas fileiras - José Fonte, Tiago Djaló e Xeka - tem como diretor desportivo Luís Campos.