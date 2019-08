O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães deram, esta quinta-feira, passos importantes para a presença na fase de grupos da Liga Europa.Na Roménia, os vimaranenses empataram a zero com o Steaua e conseguem a vantagem de decidir em casa, na próxima semana, o apuramento.Já os bracarenses cumpriram a sua missão e, através de um golo de Ricardo Horta, partem à frente para decidir a eliminatória em Moscovo. O golo decisivo surgiu aos 74 minutos, após assistência de João Novais.A segunda-mão do playoff da Liga Europa realiza-se na próxima semana, com o Sporting de Braga a visitar Moscovo e o Guimarães a receber no Afonso Henriques o Steaua.