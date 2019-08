A reunião entre o Sporting o agente de Bas Dost terminou sem acordo para a saída do avançado para o Eintracht Frankfurt. Segundo Record apurou, Gunther Neuhaus manteve-se intransigente relativamente a verbas relacionadas com comissões e os leões não cederam. Desta forma, o internacional holandês voltará a treinar em Alcochete na sexta-feira.O ponta de lança esteve esta quinta-feira de manhã na Academia, tendo feito trabalho de ginásio enquanto aguardava por fumo branco que colocasse um ponto final num processo que se arrasta há vários dias. O holandês tomou o pequeno-almoço com os companheiros de equipa, falou com Marcel Keizer e a seguir cumpriu um plano individualizado de treino no ginásio. Porém, durante a tarde a reunião voltou a não surtir efeito e o impasse mantém-se.Recorde-se que os leões acusaram o empresário do jogador de fazer exigências de última hora , ao passo que Neuhaus desmentiu esta versão e acusou o Sporting de estar a maltratar o jogador , que se sente magoado e empurrado de um clube onde foi uma referência.Apesar de já não ter conseguido fechar o dossiê a tempo de inscrever Bas Dost no playoff da Liga Europa, o Eintracht mantém sobre a mesa a oferta de 10 milhões de euros.