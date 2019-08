Agora é oficial: Renato Sanches é o novo reforço do Lille

Está confirmado! Renato Sanches é o mais recente reforço do Lille. O anúncio foi feito ao início da noite desta sexta-feira pelo emblema francês, numa nota na qual adiantou que o internacional português, de 22 anos, que chega proveniente do Bayern Munique, assinou um vínculo válido para as próximas quatro temporadas.

L’international portugais Renato Sanches est Lillois !



Lire le communiqué :

? https://t.co/D3ckteuZeq pic.twitter.com/voTP5RPPT4 — LOSC (@losclive) August 23, 2019

De notar que nas redes sociais o Lille tentou fazer um pouco de suspense, ao lançar um 'puzzle' para os seguidores decifrarem, mas rapidamente todos chegaram à conclusão de que se tratava efetivamente do internacional português."O meu desejo era reforçar o Lille e estou muito feliz por estar aqui. Fui muito bem recebido e espero que tudo corra bem. Já há muito tempo que mantinha contactos com Luís Campos. As suas palavras e este projeto convenceram-me, bem como a confiança que depositaram em mim", frisou o jogador, citado pelo site oficial do clube gaulês.Renato Sanches referiu ainda que está ansioso por encontrar-se com os novos colegas, mas há um que já conhece bem: "Falei muito com o José Fonte, sempre me dei bem com ele. Não conheço bem os meus outros companheiros, mas estou ansioso por isso".