O canoísta Norberto Mourão sagrou-se hoje vice-campeão do Mundo na categoria adaptada de VL2, pelo que Portugal vai estrear-se com esta modalidade nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.O atleta português cumpriu os 200 metros em 52,82 segundos, sendo apenas batido pelo brasileiro Luís Silva, por 1,14 segundos, enquanto o polaco Jakub Tokarz completou o pódio, a 1,53 do vencedor.Norberto Mourão tinha vencido a sua série na quinta-feira e precisava ser um dos seis melhores na final para assegurar vaga no Japão.Na quarta-feira, Floriano Jesus foi quarto em KL1 e falhou a final por um lugar, enquanto Hugo Costa foi sexto em KL2 e vai domingo à final B.