Real Madrid-Benfica terá forte dispositivo de segurança após classificação de alto risco

Prevê-se a presença de mais de 4.200 adeptos dos encarnados com bilhete.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

Cerca de 1.800 efetivos compõem o dispositivo de segurança para o jogo da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica, que foi classificado como de alto risco, anunciou esta terça-feira a delegação do Governo, em Madrid.



Real Madrid e Real Sociedad estarão frente a frente no Santiago Bernabéu AP

O encontro de quarta-feira foi classificado como de "alto risco" pela Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Desporto, o que impõe que os clubes a adotem medidas de segurança adicionais no sistema de venda de bilhetes, separação dos adeptos dentro dos recintos desportivos e controlo dos acessos ao estádio.

A delegação do Governo na capital espanhola, onde se realiza o encontro, anunciou hoje que a operação, desenhada para prevenir incidentes nas imediações do estádio, contará com a intervenção da Polícia Nacional, através de várias valências - unidade de intervenção policial, brigada provincial de informação, brigada móvel, cães, unidades de subsolo e serviço aéreo (incluindo drones) - e da Polícia Municipal de Madrid.

O dispositivo será ainda apoiado por bombeiros e equipas de segurança privada do Real Madrid, e no metropolitano da capital espanhola a presença de vigilantes será igualmente reforçada

Prevê-se a presença de mais de 4.200 adeptos do Benfica com bilhete, num estádio com capacidade para 73.000 espectadores.

Dada a complexidade dos controlos de segurança, as autoridades recomendam que os adeptos cheguem ao Santiago Bernabéu com antecedência acrescida para evitar aglomerações e agilizar o trabalho dos agentes antes do apito inicial, marcado para as 20h00 (hora de Lisboa).

Na semana passada, na terça-feira, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.

Após a partida, que decorreu no Estádio da Luz, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.

Entretanto, na segunda-feira, o argentino foi suspenso preventivamente por um jogo pela UEFA, no âmbito de inquérito disciplinar que ainda decorre, e deverá falhar o encontro de quarta-feira com o Real Madrid.

Apesar da decisão, o jogador viajou juntamente com o resto da equipa, aguardando decisão sobre o recurso interposto pelo clube da Luz que questiona a suspensão provisória do jogador.