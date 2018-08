O futebolista internacional italiano vai para o clube de Alvalade por uma época por empréstimo da Juventus.

O futebolista internacional italiano Stefano Sturaro revelou este domingo estar "ansioso por começar" a sua experiência no Sporting, ao qual chega proveniente da Juventus por empréstimo de uma época.



Numa mensagem em português partilhada na sua conta pessoal no Twitter, o médio, de 25 anos, assegurou que vai tentar recuperar "o mais rápido possível" da lesão que o afecta e que deve obrigar a estar parado até Outubro.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Muito feliz por esta nova etapa na minha carreira! Estou ansioso por começar! Eu farei o meu melhor para estar junto com meus companheiros para lutar o mais rápido possível... <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aLe%C3%A3o?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForçaLeão</a> <a href="https://twitter.com/Sporting_CP?ref_src=twsrc%5Etfw">@Sporting_CP</a> <a href="https://t.co/KTkKmtgv5H">https://t.co/KTkKmtgv5H</a></p>— Stefano Sturaro (@sturaro_stefano) <a href="https://twitter.com/sturaro_stefano/status/1028578080250626048?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de agosto de 2018</a></blockquote>

"Muito feliz por esta nova etapa na minha carreira! Estou ansioso por começar! Eu farei o meu melhor para estar junto com meus companheiros para lutar o mais rápido possível", escreveu o jogador transalpino.



Sporting e Juventus chegaram a acordo para que Sturaro permanecesse em Turim durante a recuperação, com o emblema italiano a assumir as expensas deste processo. Sturaro representa a 'Vecchia Signora' desde 2014/15 e participou em 19 jogos dos heptacampeões italianos na última época.