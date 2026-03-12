Ex-jogador do FC Porto e membro dos Super Dragões detidos em operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Cerco

Kenedy: "No FC Porto, fui sair à noite e um adepto avisou-me: 'Tens 5 minutos para ir embora'"
Carlos Gonçalo Morais
Dezassete foram presos e foram aprendidos meio quilo de cocaina, além de armas e veículos topos de gama.
A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto fez uma operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Cerco do Porto e prendeu um ex-jogador dos azuis e brancos. Ivan Cardoso que jogava no Porto B. Foi ainda preso um conhecido membro dos Super Dragões, Cristiano, que liderava a rede.
Leia mais em Correio da Manhã.