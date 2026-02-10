Sábado – Pense por si

PSP detém membro dos Super Dragões que partiu vidro e feriu sete pessoas em Alvalade

CM 15:04
Incidente ocorrido em agosto do ano passado.

Um homem de 23 anos, membro dos Super Dragões, claque do FC Porto, foi detido pela PSP de Lisboa, em Vila Nova de Gaia, por suspeitas de ter partido o vidro da bancada que a 30 de agosto do ano passado feriu pelo menos sete adeptos do Sporting no estádio de Alvalade.

O momento em que adeptos do Sporting foram obrigados a sair do setor que ocupavam devido à queda de vidros
O momento em que adeptos do Sporting foram obrigados a sair do setor que ocupavam devido à queda de vidros Direitos Reservados

De acordo com a PSP, a detenção foi concretizada esta segunda-feira, pelas 07h00 - no mesmo dia em que FC Porto e Sporting se defrontaram no Dragão para o campeonato - em cumprimento de um mandado. Em causa estão "crimes de Violência Associada ao Desporto e Dano Qualificado no âmbito de espetáculo desportivo".

A detenção foi efetuada na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, onde o suspeito reside. Na sua casa foi encontrada e apreendida uma arma branca (soqueira), material pirotécnico e material alusivo aos Super Dragões.

O caso está a cargo da Brigada de Investigação contra a Violência Associada ao Desporto, da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

"Os factos reportam-se à data de 30-08-2025, aquando da realização do jogo de futebol entre as equipas do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube do Porto, no Estádio José de Alvalade em Lisboa, no momento em que decorria o jogo, um adepto afeto ao clube visitante, que se encontrava na bancada B e dentro da caixa de segurança, partiu um vidro de proteção, colocado no fim da bancada. Resultado dos danos provocados dolosamente nessa proteção, pedaços de vidro caíram para a bancada A, vindo a ferir sete pessoas já identificadas", descreve a PSP.

O detido vai ser presente a juiz.

