Queixa do Benfica contra Brahimi arquivada

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga decidiu arquivar a queixa apresentada pelo Benfica contra Brahimi, na sequência de um lance do argelino no encontro inaugural do FC Porto na Liga NOS, diante do Chaves. Analisados os factos, a CI da Liga decidiu não avançar para qualquer processo, por considerar não existir matéria para a abertura de processo contra o jogador do FC Porto, que desta forma estará disponível para o encontro da segunda jornada do campeonato, marcado para domingo, no Jamor, diante do Belenenses.