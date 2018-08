O jogador alemão Toni Kroos não concordou com a forma como o seu compatriota Mesut Özil saiu da selecção alemã. Em declarações ao jornal alemão Bild, o médio do Real Madrid afirmou que as alegações de racismo de Özil são infundadas.

"A maneira como Ozil se retirou não foi correcta. Os pontos válidos do comunicado são infelizmente apagados por um grande número de idiotices. Acho que ele sabe perfeitamente que não existe qualquer forma de racismo na selecção ou na federação", disse Kroos.

Mesut Özil anunciou a sua retirada da equipa nacional alemã após a eliminação no Mundial 2018 na fase de grupos. O jogador lamentou num comunicado ter sido considerado um dos principais culpados da eliminação da Alemanha. E acrescentou que, aos olhos da Federação, é "alemão quando a Alemanha ganha, mas imigrante quando perde".

Em resposta a este comunicado, Toni Kroos disse: "Ozil não foi o único a ser criticado pelo seu rendimento no Mundial. Por vezes a crítica foi de baixo nível, mas, como jogador, tem de saber viver com isso".