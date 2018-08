O Benfica voltou esta sexta-feira, dia 17 de Agosto, a responder ao FC Porto devido ao processo que envolve o jogador dos azuis e brancos Brahimi. Através da conta de Twitter para a imprensa, os encarnados apontaram o dedo aos "dragões".

Lê-se na publicação: "Para o crime organizado apertar o pescoço a um adversário é interacção. Ser porta-voz do crime do roubo de e-mails, da invasão do centro de treino de árbitros e das ameaças e coacção sobre eles também é normal. Anormal é serem escrutinados".

O FC Porto já havia reagido ao processo disciplinar instaurado pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol a Brahimi, na sequência de um lance no jogo entre o porto e o Desportivo de Chaves, em que o jogador dos "dragões" apertou o pescoço a um atleta do Desp. Chaves. O Benfica apresentou queixa.

Citado no jornal Record, os portistas escreveram no comunicado: "Esta manifestação do Conselho de Disciplina, contrária à perspectiva da Comissão de Instrutores da Liga, parece surgir em linha com a denúncia pública do Sport Lisboa e Benfica (...) O facto de o Conselho de Disciplina aceitar estes pressupostos atesta bem que as posições do Sport Lisboa e Benfica têm eco e coro em processos que deveriam ser neutros para a justiça desportiva".