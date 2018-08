Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Brahimi

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF instaurou esta quinta-feira um processo disciplinar a Yacine Brahimi, após a queixa apresentada pelo Benfica contra o argelino, na sequência de um lance do médio no encontro inaugural do FC Porto na Liga NOS, diante do Chaves. Depois de a Comissão de Instrutores (CI) da Liga ter recomendado o arquivamento da queixa, o CD entendeu existir matéria para análise e instaurou o tal processo.

O mesmo correrá agora os seus trâmites normais, com audição de testemunhas, o que significa que Brahimi estará disponível para o encontro de domingo dos dragões, diante do Belenenses.