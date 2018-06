O desentendimento entre o jogador da Selecção de Portugal e o treinador do Irão continua. Desta vez teve direito a uma imagem personalizada.

O conflito entre Ricardo Quaresma e Carlos Queiroz parece não estar perto de acabar. Desta vez, o jogador da selecção portuguesa partilhou uma imagem através do Twitter - com direito a uma imagem personalizada - onde "ataca" o treinador do Irão.



"Estou habituado a sofrer de preconceito ao longo da vida, talvez isso me tenha feito mais forte, talvez isso me tenha feito um ser humano melhor. A minha resposta a esse preconceito sempre foi trabalhar mais, lutar mais, para chegar onde sempre sonhei chegar. Sei de onde vi, o que passei para aqui chegar e para onde quero ir e não quero ir sozinho, quero ir com a equipa toda, ser um entre todos", começou por escrever o extremo-direito.



"Amigos, se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu.

Agora, vamos lá jogar, apoiar a seleção, concentrados para ganhar ao Uruguai", concluiu Quaresma.









O desentendimento entre Quaresma e Queiroz começou depois de o treinador iraniano ter manifestado d

esagrado face ao resultado do jogo de segunda-feira frente a Portugal (1-1). Carlos Queiroz apontou o dedo à equipa portuguesa e respondeu às declarações de Quaresma no final do jogo.

Em declarações aos jornalistas, Ricardo Quaresma garantiu não ter gostado da atitude de Queiroz ao longo do jogo. "(Os jogadores) não me irritaram, irritou-me mais o treinador. Ele, como português, devia respeitar mais os portugueses. Mas pronto, isso é conversa para outros dias", disse. Sobre o cartão amarelo a Ronaldo, atirou: "Não vou responder ao Queiroz, senão ficávamos aqui a noite toda".

Em entrevista ao Público, questionado sobre as declarações de Quaresma, Queiroz deu o troco. "O Quaresma ainda vai ter de jogar pela minha seleção e não vou tecer muitos comentários. Mas se todos os treinadores que ele teve falassem dele, ficariam alguns anos a falar. Todos, desde o Sporting ao F. C. Porto", disse. "É melhor ficarmos por aqui. Se tiver de dizer alguma coisa sobre mim, que tenha coragem e diga agora".