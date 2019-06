Qatar? Ya, a Copa América é pródiga em recrutar nações fora do seu círculo e até há um tempo, ainda no século XX, em que o convite se estende a Portugal mais Espanha. Ambos recusam, amavelmente. Este ano, os eleitos são Qatar e Japão. Por coincidência, os finalistas da tal Taça da Ásia de Janeiro – ganha espectacularmente pelo Qatar por 3-1. Cuidado com eles, jogam à maneira. Sempre ao ataque. E o Paraguai é aquele ferolho que a gente sabe. Posto isto, Queiroz só pode dar baby steps. O primeiro objectivo é chegar aos quartos-de-final. Depois é ver e tal. Nada de euforias desmedidas, tonterías e etecetera.



Pormenor: Queiroz atinge sempre os quartos-de-final de uma competição continental. Da Taça Africana em 2002 à Taça da Ásia 2019, colecciona três apuramentos da fase de grupos para o mata-mata. Ou seja, passa sempre. E nunca perde, entre seis vitórias e três empates em nove jogos. A Copa América é só mais um desafio. De certeza o mais exigente, pela competitividade dos rivais (há três campeões mundiais em prova: Argentina, Brasil e Uruguai) e escassez de tempo para trabalhar recursos humanos ao nível de Falcao, James e Cuadrado, os números 9, 10 e 11 (Queiroz assina em Fevereiro).



E o Brasil, sem Neymar ? A estatística dá-lhe uma vantagem especial. Quatro vezes anfitrião, quatro títulos. É dose. B-r-i-n-c-a-d-e-i-r-a. A última das quais acontece em 1989, com a magnífica contribuição de cinco portugueses. Sort of speak, óbvio. Aos defesas Ricardo (Benfica), Aldair (Benfica) mais Branco (FC Porto), juntam-se os maestros Valdo (Benfica) e Silas (Sporting). Trinta anos depois, é de acreditar nessa tendência? O favoritismo está sempre presente, "basta" confirmá-lo no campo. A competência é imensa. Como sempre. Allison ou Ederson à baliza? E por aí fora. Que comecem os jogos, a malta está impaciente.

Taça Africana das Nações 2002 pela África do Sul. Mundial 2010 por Portugal. Mundial 2014 pelo Irão. Taça da Ásia 2015 pelo Irão. Mundial 2018 pelo Irão. Taça da Ásia 2019 pelo Irão. Copa América 2019 pela Colômbia. O currículo internacional de Carlos Queiroz pelas selecções AA impressiona pelo estatuto globetrotter. Tanto está na Ásia em Janeiro como na América do Sul em Junho. Em tão-só meio ano, o treinador participa em dois eventos continentais: é eliminado pelo Japão nas meias-finais em Al Ain (EAU) e desconhece-se ainda a sorte no Brasil, país que até conhece de ginjeira pela presença no Mundial-2014. Aliás, há cinco anos, a Argentina também lhe calha na fase de grupos. Decide Messi com um golo sensacional de fora da área aos 90-e-tal minutos, no Mineirão, em Belo Horizonte (1-0). Agora é no Fonte Nova, em Salvador. Repete-se o esquema: Queiroz de um lado, Messi do outro. Às 23 horas deste sábado.A Argentina, arrepie-se, nada ganha desde 1993. Precisamente a Copa América, no Equador. Na final, 2-1 ao México. Bis de Batistuta. Ao seu lado, Acosta. Esse mesmo, o do Sporting . O seleccionador Alfio Basile aposta em dois puros 9 para o ataque e sai-se bem. O problema é o depois. Nunca mais a Argentina levanta o caneco, embora tenha chegado às duas últimas finais da prova, ambas perdidas nos penáltis para o Chile. É uma espécie de maldição a acompanhar Messi, campeão mundial sub20 e olímpico, só que sem aquele título pelos seniores para dar outro élan à sua carreira. Calma, o drama nem é assim tão gritante. Basta lembrarmo-nos que Maradona também não saca o título da Copa América. Nem Pelé, vejam bem. Isso mesmo, a Copa América está enquinada para os maiores do mundo.