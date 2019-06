Benfica, FC Porto e Sporting gastaram 156,1 milhões de euros em comissões de transferências a agentes e empresários apenas nas últimas quatro épocas. De acordo com dados da Federação Portuguesa de Futebol, divulgados pelo Jornal de Notícias, as "águias" são quem mais contribui a intermediários de negociações dos chamados três grandes, com quase metade do valor total: 79,6 milhões.

Em segundo na lista surge o FC Porto que, desde a época de 2015/2016, gastou 42,7 milhões de euros. No primeiro ano destas estatísticas, os "dragões" contaram despesas de 11,8 milhões mas o fair-play financeiro obrigou os azuis e brancos a conterem-se e foram contabilizados apenas 10 milhões nas duas épocas seguintes, com o último ano a superar já os 16 milhões em comissões a empresários.