Cristiano Ronaldo já foi notificado no caso da alegada violação a Mayorga

E apenas alguns dias depois de o caso entrar no tribunal federal a equipa de advogados de Mayorga conseguiu fazer chegar a notificação ao craque da Juventus, o que significa que o processo pode agora seguir os seus trâmites.



Mas na realidade a defesa de Cristiano Ronaldo já respondeu ao processo, pedindo autorização ao juiz para anexar um documento de 46 páginas, onde é justificado o pedido de arquivamento.



Recorde-se que a modelo Kathryn Mayorga, hoje com 35 anos, acusa Cristiano Ronaldo de a ter violado num hotel em Las Vegas em 2009, depois de terem estado juntos numa discoteca da cidade.



Mayorga começou por apresentar a queixa sem avançar como nome do jogador. Teria aceitado uma indemnização no valor de 375 mil dólares (335 mil euros) em troca do seu silêncio, mas agora quer ver esse alegado acordo anulado.



O processo foi reaberto em Las Vegas, mas até ao momento Cristiano Ronaldo - que sempre negou a violação - não foi alvo de qualquer acusação.

Segundo o site norte-americano TMZ, Cristiano Ronaldo foi notificado pela justiça norte-americana relativamente ao caso em que é acusado de violação e o processo pode agora avançar.A defesa de Kathryn Mayorga desistiu do processo no tribunal do estado do Nevada e 'mudou-o' para o tribunal federal porque estava a ter dificuldades em conseguir que o jogador fosse notificado, devido às leis estaduais.