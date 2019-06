A MotoGP pode voltar a Portugal já em 2022. A garantia é dada pelo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que, em declarações à TSF, avança que a organização do principal campeonato de motociclismo do mundo está interessada em trazer o evento para Portugal. Portimão e Estoril são os autódromos interessados mas presença nos próximos anos está dependente de desistências de outros circuitos.

"A novidade é que houve da parte da Dorna, empresa organizadora destes eventos desportivos, a abertura para que, no futuro, possa entrar um circuito em Portugal", afirmou o secretário de Estado. João Paulo Rebelo indica que é ainda "prematuro" e existe "todo um processo negocial que, a partir de agora, tem de ser aberto".