Benfica: Gedson Fernandes partiu pé e vai ser operado segunda-feira

O Benfica emitiu este sábado uma nota dando conta que Gedson Fernandes "sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito" e que "será submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira".O clube não adiantou em que circunstâncias o jogador sofreu a lesão, nem se corre o risco de falhar o arranque da temporada dos encarnados.Gedson participou no Mundial de sub-20 e encontra-se de férias. O médio esteve em 46 jogos esta época pelo Benfica, tendo marcado três golos.