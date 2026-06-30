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Quatro apostas para o Tour mais entusiasmante dos últimos anos

Gonçalo Correia
Gonçalo Correia 30 de junho de 2026 às 23:00
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Sim, há um favorito claro à vitória final mas não faltam ingredientes para sustentar a tese: esta Volta à França, que começa este sábado, 4 de julho, é especial. Eis quatro previsões.

Quem vai ganhar, quem vai ficar no pódio, quem vai surpreender e quem provavelmente vai sair desiludido: eis quatro previsões sobre o que pode acontecer na Volta a França em bicicleta deste ano, que começa a 4 de julho, um sábado, em Barcelona (Espanha) e termina 22 dias depois, a 21 de julho, nos Campos Elísios, em Paris.

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