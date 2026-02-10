Filho de Cristiano Ronaldo estreia-se a jogar em Portugal

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo vai participar no torneio do Algarve pela seleção nacional.

Cristiano Ronaldo Jr., o filho mais velho de Cristiano Ronaldo (acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Correio da Manhã e Record, entre outros), mais conhecido por Cristianinho, foi convocado para a Seleção Nacional de sub-16 e vai participar no torneio do Algarve, entre 12 e 17 de fevereiro.

Esta será a primeira vez que o jovem de 15 anos irá jogar em Portugal, apesar de já ter jogado sete vezes pela Seleção Nacional em torneios na Croácia e Turquia.

A seleção é comandada por Filipe, ex-jogador no Sporting e campeão mundial pela seleção sub-20.

Desde cedo, Cristianinho mostrou uma paixão desmedida com tudo o que tivesse a ver com futebol e, além de vibrar com os jogos do pai, demonstrou vontade de seguir as pisadas deste e tornar-se num craque de sucesso.

Quando a família vivia em Juventus, já o filho mais velho de CR7 era visto nas escolinhas do clube e a sua formação foi sempre continuando a evoluir no sentido da profissionalização, sendo que na Arábia Saudita, Cristianinho tem tido grande destaque nas camadas jovens do clube pelo qual o pai alinha, o Al Nassr, onde joga na posição de avançado.