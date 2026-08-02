Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Teste sobre venda e consumo de álcool na Supertaça “não podia ser mais positivo”

Lusa 16:08
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 28 de julho a 3 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de julho a 3 de agosto
As mais lidas

Objetivo da FPF é conseguir ter "bebidas de baixo teor alcoólico" durante o Mundial 2030, referiu Pedro Proença.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, considerou hoje que o projeto-piloto para venda e consumo de bebidas alcoólicas na Supertaça de futebol “não podia ser mais positivo” e espera que este tenha sido o primeiro passo.

Teste de álcool na Supertaça foi positivo, FPF quer bebidas de baixo teor no Mundial 2030
Teste de álcool na Supertaça foi positivo, FPF quer bebidas de baixo teor no Mundial 2030 andresr

“A Supertaça Cândido de Oliveira representou um momento histórico para o futebol português e para toda a indústria. Pela primeira vez, tivemos um teste-piloto de venda de bebidas de baixo teor alcoólico dentro de um recinto desportivo. O balanço, tendo como vista o Mundial 2030, não podia ser mais positivo. Mas aquilo a que assistimos em Coimbra é muito mais do que isso. Esta era uma reclamação antiga por parte dos clubes, que mais não desejavam do tratamento igual com outras indústrias de entretenimento e com os seus principais concorrentes estrangeiros”, referiu Proença, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Na sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que o Governo tinha autorizado a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo de sábado entre FC Porto e Torreense, da Supertaça Cândido de Oliveira, uma medida proibida em recintos desportivos desde a década de 1980.

Em resposta à agencia Lusa, o Governo explicou que o projeto-piloto foi aprovado apenas para a partida da Supertaça, que o FC Porto conquistou ao vencer o Torreense, por 1-0, pretendendo depois avaliar os resultados da iniciativa.

Pedro Proença defendeu que, para além dos benefícios ao nível de segurança e de uma fonte de receita adicional, ficam para a história os “momentos de confraternização dos adeptos, que souberam estar à altura do momento e usufruíram de uma experiência de jogo plena”.

“Muito obrigado ao Governo, aos ministérios da Administração Interna, Saúde e Juventude e Desporto pela confiança demonstrada. Parabéns a todos os clubes, do futebol profissional e do não profissional, pela perseverança. Esta foi uma grande vitória do futebol português”, frisou o líder da FPF.

Proença defende que este foi um “enorme passo que foi dado” e deseja que seja o primeiro “para a concretização de um objetivo comum”.

Numa resposta conjunta do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto à agência Lusa sobre o projeto-piloto aprovado, o Governo explica que decidiu autorizar a proposta da FPF para este teste.

Em relação a outras iniciativas semelhantes, em jogos de futebol ou em outras modalidades desportivas, o Governo salienta que existem vários aspetos a ter em consideração.

“Qualquer decisão sobre a realização de novas iniciativas em jogos de futebol ou noutras modalidades dependerá dos resultados obtidos, da respetiva avaliação pelas entidades envolvidas e da sua relevância para a preparação do Mundial de 2030, sempre com a salvaguarda da segurança dos espetáculos desportivos, da proteção dos consumidores e da saúde pública”, salienta o documento.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Teste sobre venda e consumo de álcool na Supertaça “não podia ser mais positivo”