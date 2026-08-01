Venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico é projeto específico para a Supertaça

O projeto é encarado pela Federação Portuguesa de Futebol como uma iniciativa de preparação responsável para o Campeonato do Mundo de 2030.

A venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico na Supertaça de futebol é um projeto-piloto específico e aprovado apenas para a partida deste sábado, em Coimbra, com o Governo a pretender avaliar os resultados da iniciativa.



A Supertaça vai decorrer no Estádio Cidade de Coimbra Ricardo Almeida

Numa resposta conjunta do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto à agência Lusa sobre o projeto-piloto aprovado, o Governo explica que decidiu autorizar a proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Governo encara este projeto-piloto como uma iniciativa de preparação responsável para o Campeonato do Mundo de 2030, permitindo testar, em condições rigorosamente controladas, a aplicação de um regime regulado de venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas em recintos desportivos", refere em resposta à Lusa, lembrando que Portugal vai coorganizar o próximo Mundial de futebol juntamente com Espanha e Marrocos.

Na sexta-feira, a FPF revelou que o Governo tinha autorizado a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo deste sábado entre FC Porto e Torreense, da Supertaça Cândido de Oliveira, uma medida proibida em recintos desportivos desde a década de 1980.

A intenção do Governo é avaliar depois os resultados desta iniciativa com base em "critérios objetivos", salientando que o despacho aprovado apenas autoriza um projeto-piloto específico para o jogo da Supertaça.

"A sua avaliação será realizada com base em critérios objetivos, incluindo eventuais ocorrências policiais relevantes, incidentes disciplinares, intervenções dos serviços de emergência médica, o cumprimento das regras definidas para a venda e consumo de bebidas alcoólicas, a disponibilização de alternativas não alcoólicas em condições adequadas e o cumprimento das restrições à publicidade, contando com o contributo técnico das entidades competentes, designadamente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD)", explica.

Em relação a outras iniciativas semelhantes, em jogos de futebol ou em outras modalidades desportivas, o Governo salienta que existem vários aspetos a ter em consideração.

"Qualquer decisão sobre a realização de novas iniciativas em jogos de futebol ou noutras modalidades dependerá dos resultados obtidos, da respetiva avaliação pelas entidades envolvidas e da sua relevância para a preparação do Mundial de 2030, sempre com a salvaguarda da segurança dos espetáculos desportivos, da proteção dos consumidores e da saúde pública", salienta o documento.

A 48.ª edição da Supertaça entre o campeão nacional FC Porto e o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, disputa-se este sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, pelas 20:15, numa partida que será dirigida por André Narciso, da associação de Setúbal.