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Governo autoriza venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico na Supertaça

Lusa 11:56
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No âmbito de um projeto-piloto.

O Governo autorizou a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo entre FC Porto e Torreeense, da Supertaça Cândido de Oliveira, no âmbito de um projeto-piloto, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Supertaça Cândido de Oliveira
Supertaça Cândido de Oliveira FPF

"O jogo entre FC Porto e Torreense, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realiza este sábado, pelas 20:15, no Estádio Cidade de Coimbra, ficará para a história do futebol português: o Governo, por despacho conjunto do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, autorizou a realização de um projeto-piloto de venda, distribuição e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico", refere a FPF em comunicado.

O organismo liderado por Pedro Proença explica que este projeto-piloto, proposto pela FPF e validado pelo Governo, se enquadra num teste de preparação para o Mundial2030 que Portugal vai coorganizar juntamente com a Espanha e Marrocos, com o objetivo de perceber a viabilidade de ser permitida a venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios durante o evento.

"A FPF espera que a mesma possa ser replicada, trata-se de um desejo antigo de toda a comunidade do futebol, por entender que vai ao encontro dos desejos dos adeptos, que passam a poder usufruir do consumo de bebidas de baixo teor alcoólico em condições de maior conforto e segurança", refere o documento.

Helena Pires, diretora-executiva da FPF, destacou o caráter histórico do projeto-piloto que decorrerá na Supertaça Cândido de Oliveira.

"Este despacho, que saudamos, representa uma oportunidade pela qual o futebol ansiava. A venda de bebidas de baixo teor alcoólico que será testada na Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, produzirá impacto em várias vertentes do espetáculo, desde logo em matérias de conforto e segurança dos adeptos. Este trata-se de um primeiro passo para uma medida que, esperamos, possa ser replicada no futuro, a bem do adepto, do espetáculo, dos clubes e dos organizadores", afirmou, citada pela FPF no comunicado.

A 48.ª edição da Supertaça entre o campeão nacional FC Porto e o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, decorre no sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, pelas 20:15, numa partida que será dirigida por André Narciso, da associação de Setúbal.

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