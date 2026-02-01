I Liga: Sporting bate Nacional novamente com um golo decisivo nos descontos

O Sporting colocou-se este domingo, provisoriamente, a quatro pontos do líder FC Porto, ao vencer em casa o Nacional por 2-1, em encontro da 20.ª jornada, para o terceiro triunfo consecutivo nos descontos em todas as provas.



Sporting vence Nacional com golo decisivo RODRIGO ANTUNES/LUSA

O colombiano Luis Suárez selou, aos 90+6 minutos, a vitória dos ‘leões’, para o seu 18.º tento na prova, depois de o paraguaio Alan Nuñez ‘anular’, aos 76, a primeira vantagem dos anfitriões, conseguida com um tento de Pedro Gonçalves, aos 72.

O conjunto de Rui Borges já tinha batido com golos nos descontos o Arouca (2-1 fora), para a I Liga, e o Athletic Bilbau (3-2 fora), para a ‘Champions’, depois de Suárez selar, aos 90 minutos, a histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1).

Na classificação, os ‘leões’, que na próxima ronda visitam o Dragão, passaram a somar 51 pontos, contra 55 do FC Porto, que defronta na segunda-feira o Casa Pia, em Rio Maior, enquanto o Nacional manteve-se com 20, no quarteto que partilha o 11.º posto.