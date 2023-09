Tigst Assefa pulverizou o recorde da maratona um ano depois de começar a competir

A etíope Tigst Assefa pulverizou hoje o recorde mundial feminino da maratona, ao vencer em Berlim em 2:11.53 horas, retirando mais de dois minutos à anterior melhor marca, da queniana Brigid Kosgei.





Kosgei era a detentora do recorde desde 13 de outubro de 2019, quando venceu a maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 2:14.04 horas, fazendo então cair o máximo da britânica Paula Radcliffe (2:15.25, em Londres, em 13 de abril de 2003).Em Berlim, Assefa, de 26 anos, repetiu o triunfo do ano passado, então em 2:15.37 horas. A jovem só começou a correr maratonas em 2022 e considerou esta conquista um resultado do "trabalho duro ao longo do último ano". A atleta dedicava-se aos 800 metros e representou a Etiópia nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro nessa modalidade. "Queria quebrar o recorde mas isso não era esperado", afirmou este domingo.A sua primeira maratona foi a de Riade, Arábia Saudita em 2.34.01. Com o tempo conquistado em Berlim (2:11.53) deverá ter um lugar marcado na equipa olímpica da Etiópia em 2024. "Estabeleci uma marca agora. A decisão não é minha mas dos oficiais. Cabe ao Comité Nacional selecionar-me para a equipa."Na primeira metade, já tinha conseguido 1.06.20, mas tornou-se ainda mais rápida na segunda parte. "Eu sabia que queria ir atrás do recorde mundial mas nunca pensei que conseguisse desta vez."Segundo o jornal The Guardian, a atleta usou um par de ténis que podem garantir lucros à Adidas. Os Adizero Adios Pro Evo 1s apresentam-se como desenvolvidos para a prática da corrida e a sua venda arranca no dia 26. No Reino Unido, custarão 400 libras (460 euros).A maratona de Berlim foi ainda marcada por ameaças de ativistas pelo clima, que tentaram entrar na pista com baldes de tinta laranja. Contudo, foram travados e levados pela polícia antes do arranque da competição.Na prova masculina, o queniano Eliud Kipchige, de 38 anos, tornou-se o primeiro a vencer pela quinta vez, repetindo 2015, 2017, 2018 e 2022, mas, com 2:02.42 horas, não bateu o seu recorde mundial, de 2:01.09, conseguido na edição do ano passado.