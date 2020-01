Portugal na próxima fase do Euro de andebol após derrota da França

A seleção portuguesa de andebol qualificou-se este domingo para a ronda principal do Euro2020, ao beneficiar da derrota da França com a Noruega, por 28-26, e fruto também das vitórias que conquistou sobre os franceses e a Bósnia-Herzegovina.

Portugal, que se impôs na sexta-feira à França (28-25) e hoje à Bósnia (27-24), totaliza quatro pontos, os mesmos da também apurada Noruega, anfitriã do drupo D da fase preliminar, em Trondheim, e já não poderá ser apanhado no segundo lugar do agrupamento, o último que dá acesso à fase principal, pelas duas seleções que venceu.

A seleção nacional tinha-se qualificado apenas uma vez para a ronda principal, em 2002, na Suécia, na primeira edição do Europeu com o atual formato competitivo, mas em moldes mais favoráveis, uma vez que se apuravam os três primeiros classificados de cada grupo da fase preliminar, posição na qual terminou a equipa lusa.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa - no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia -, encerrando a participação na ronda preliminar na terça-feira, frente à Noruega, em Trondheim.