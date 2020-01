O relógio marcava as 10h08 (três horas a mais na Arábia Saudita) deste domingo quando a organização do Rali Dakar recebeu o alerta de que um piloto precisava de ajuda. Oito minutos depois, um helicóptero de socorro enviado pela organização do mais famoso rali todo-o-terreno do mundo chegou ao pé de Paulo Gonçalves, que tinha ao seu lado, entre outros, Toby Price, o primeiro a ver o piloto após a queda. O português estava inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi helitransportado para o hospital de Layla, mas nada havia a fazer, tendo sido confirmado o óbito.

A morte de Paulo Gonçalves, o mais veterano dos pilotos que lutava pelos lugares cimeiros, o único dos principais motards que ainda tinha participado nas edições africanas da prova, que levou ao cancelamento da etapa desta segunda-feira, não é inédita no Dakar. Segundo uma contagem efetuada pela agência France-Presse, o português foi o 25º piloto a morrer em prova nas 42 edições do Rali Dakar. Durante os 41 anos de prova, já morreram pilotos, espectadores, elementos das equipas de apoio e até o próprio fundador.

- 1979: Um jovem motard morre em Agadés, no Níger, quando se encontrava fora de corrida.

- 1982: O piloto holandês de motos Bert Ooesterhuis morre na sequência de uma queda.

- 1983: O motard francês Jean-Noel Pineau é colhido mortalmente por um carro, a 100 quilómetros do final de uma etapaque terminava em Ougadougou.





- 1986: O piloto japonês Yasuo Kaneko morre na sequência de um acidente com a sua moto, quando se encontrava a efectuar o percurso entre Paris e Sete, em França. A queda de um helicóptero provoca a morte dos seus cinco ocupantes, entre os quais o organizador e fundador do rali, Thierry Sabine, o cantor Daniel Balavoine, a jornalista Nathalie Odent, o piloto François-Xavier Bagnoud e Jean-Paul Le Fur, técnico da Rádio Televisão do Luxemburgo. O italiano Giampaolo Marinoni morre 48 horas depois de terminar um percurso. Durante o mesmo, uma queda provocou graves lesões no fígado do piloto, tendo este, no entanto, prosseguido em prova sem se dar conta da gravidade dos ferimentos.

- 1988: Naquela que foi a 10ª edição do Dacar morrem seis pessoas: o piloto de camião holandês Kees Van Loevezijn, o piloto francês Patrick Canado (Automóveis), o motard Jean-Claude Hugger, uma criança da aldeia de Kitta, no Mali, e uma mulher e um menino na Mauritânia.

- 1991: O francês Charles Cabannes, piloto de um camião de assistência da Citroen, morre vítima de disparos, em Im Kaduane, no Mali, na sequência da troca de tiros disparados pela população tuareg do norte.

- 1992: O camião de assistência dos franceses Jean-Marie Sounillac e Laurent Le Bourgeois despista-se quando chegava à meta da segunda etapa e causa a morte dos seus dois ocupantes. Morre o francês Gilles Lalay, vencedor do Dacar em 1989, após chocar com a sua moto Yamaha contra um veículo de assistência médica.

- 1994: O motard belga Michel Sansen, de 59 anos, morre na sequência de uma queda sobre uma pista de areia, numa edição em que também é vítima uma criança senegalesa, atropelada por um veículo de assistência médica.

- 1996: O francês Laurent Gueguen, piloto de um dos camiões em prova, morre após chocar com uma mina abandonada durante a quinta etapa do percurso.

- 1997: O francês Jean-Pierre Leduc, da KTM, morre na sequência de uma queda da sua moto quando efectuava a passagem ao 247º quilómetro da segunda etapa, disputada entre a localidade senegalesa de Tambacunda e Kayes, no Mali.

- 2002: O preparador de veículos da equipa Toyota Trophy, Daniel Vergnes, morre quando se dirigia para Tidjikja (Mauritânia), a meta da 11ª etapa.





- 2003: O co-piloto francês Bruno Cauvy, acompanhante do seu compatriota Daniel Nebot, morre num acidente numa travessia das dunas durante a 10ª etapa, disputada na Líbia.

- 2005: O motard amador espanhol José Manuel Perez morre quatro dias depois de ter caído durante a sétima etapa, disputada entre Zouerat e Tichit, na Mauritânia. Um dia depois da morte de Perez, morre o motard italiano Fabrizio Meoni, duplo vencedor do Dacar em 2001 e 2002, vítima de uma queda durante a 11ª etapa, disputada entre Atar e Kiffa, igualmente na Mauritânia.

- 2006: O motard australiano Andy Caldecott (KTM) morre vítima de uma queda durante a nona etapa da prova, disputada entre Nouakchott e Kiffa, na Mauritânia.

- 2007: O motard sul-africano Elmer Symons (KTM) morre vítima de uma queda durante a quarta etapa, disputada entre Er Rachidia e Uarzazate, em Marrocos.

O motard francês Eric Aubijoux (Yamaha), de 42 anos, é vitimado por uma paragem cardíaca na ligação da penúltima etapa, entre as cidades senegalesas de Tambacunda e Dacar.

- 2009: O motard francês Pascal Terry foi encontrado morto, dois dias depois de estar a ser procurado pela organização da prova, que pela primeira vez se disputa na Argentina e Chile. O piloto, que se estreava no Dakar, foi encontrado numa zona de difícil acesso, numa área com vegetação densa.

- 2012: O 'motard' argentino Jorge Martinez Boero morre, na sequência de uma queda, a dois quilómetros da meta da 1.ª etapa, perto de Necochea, na Argentina.

- 2013: O motard francês Thomas Bourgin, que se estreava na prova, morreu ao bater frontalmente com a sua moto KTM num carro da polícia na estrada Paso de Jama, do lado chileno da cordilheira dos Andes.





- 2014: O piloto belga Eric Palante morreu devido a uma queda na quinta etapa, entre Chilecito a Tucuman, na Argentina.

- 2015: O motard polaco Michal Hernik foi encontrado sem vida, junto à sua moto, durante a terceira etapa da prova. A autópsia revelou que o motard faleceu devido a hipotermia.

- 2020: O piloto português Paulo Gonçalves morreu na sequência de uma queda, durante a sétima etapa entre Riade e Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita.